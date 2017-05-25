Talisca 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş taraftarlarının en çok merak ettiği konu Talisca'nın takımdaki geleceğiydi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Anderson Talisca'nın kiralık sözleşmesinin ikinci yılını doldurup doldurmayacağı merak konusuydu. Çünkü Benfica ile yapılan anlaşmada "25 milyon Euro teklif gelirse, önceliğin 5 günlüğüne Beşiktaş'ta olacağı" maddesi vardı.



Beşiktaş 5 gün içinde bu parayı ödemezse Talisca'nın başka bir takıma satılma hakkı vardı. Brezilyalı yıldıza 25 milyon Euro veren kulüp çıkmadı ve siyah-beyazlı takımda 1 yıl daha kalması kesinleşti.

Öte yandan Beşiktaş'ın Talisca'yı TFF'ye bildirmesinin ardından federasyonun sitesinde de Anderson Talisca'nın sözleşmesinin bitiş tarihi 31.05.2018 olarak güncellendi.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıklamıştı.

Orman, konuyla ilgili; "Talisca'nın sözleşmesinin uzatılmasını resmi olarak yaptık." demişti.

GÜNEŞ'LE ÇOK GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM

Beşiktaş'ta kalacağı için mutlu olduğunu belirten Talisca; "Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok sevdim. Burada kendimi buldum ve Şenol Güneş'le çok geliştiğimi hissediyorum. Quaresma efsane, ondan öğreneceğim çok şey var. Burası bir aile gibi. Umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta kalırım. Bu sezon uyum süreci ve geçirdiğim sakatlık nedeniyle yüzde yüzümü veremedim. Önümüzdeki sezon istatistiklerimi ikiye katlayacağım. Ligde ve Avrupa'da bambaşka bir Talisca izleyeceksiniz." dedi.