Talisca-Aboubakar ikilisi G.Saray'dan çok gol attı

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, Nisan ayında oynadığı üç lig maçını da kazandı.

GALATASARAY'DAN FAZLA GOL ATTILAR

Gençlerbirliği’ni 3-0, Trabzonspor’u 4-3 ve Adanaspor’u 3-2 yenen siyah-beyazlı ekibin bu maçlardaki 10 golünün beşi Talisca ve Aboubakar’dan geldi. Talisca üç maçta da fileleri havalandırdı. Aboubakar da cezalı olduğu Gençlerbirliği maçı dışındaki iki karşılaşmada birer gol attı.





Beş gol atan Talisca ve Aboubakar’ı Süper Lig’de yer alan takımların sadece 6’sı geçebildi.

İşte takımların Nisan ayında attıkları gol sayıları:

Beşiktaş 10

Akhisar Bl 8

M.Başakşehir 8

Trabzonspor 7

A.Alanya 6

Ç.Rizespor 6

Gaziantep 6

(Talisca+Aboubakar) 5

Fenerbahçe 5

Osmanlıspor 5

Bursaspor 4

Galatasaray 4

Gençlerbirliği 4

Konyaspor 4

Adanaspor 3

Antalyaspor 3

Kayserispor 3

Kasımpaşa 2

Karabükspor 0