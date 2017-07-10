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Talisca Beşiktaş'a dönüyor

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinli olan Talisca, bu hafta takıma katılacak.

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Talisca Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar ve teknik direktör Şenol Güneş, Talisca'nın takıma katılmasını bekliyor.

BU HAFTA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Şampiyon Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, yeni dönem öncesinde bir yıllığına daha kiralanmıştı. Annesinin rahatsızlığı sebebiyle şampiyonluk törenini beklemeden Brezilya'nın yolunu tutan genç futbolcu, izni 7 Temmuz'a bitmesine rağmen İstanbul'a geri dönmedi.

Sosyal medya hesaplarından geri dönüş sinyali veren Talisca'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

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