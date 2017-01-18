Talisca: Bonservisimi alın

Beşiktaş'ta takımın gollerinde önemli pay sahibi olan ve Osmanlıspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak ikinici yarıya da hızlı başlayan Talisca, takımda kalıcı olmak istediğini söyledi.

İLK BEŞ AY SIKINTILI GEÇTİ





Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

BONSERVİSİMİ ALIN





Cenk Tosun'dan Quaresma'ya kadar herkesin kendisine çok iyi davrandığını belirten Brezilyalı 10 numara, "Şimdi yeni zaferler kazanma zamanı. Daha yeni başlıyorum. Gollerimin ve performansımın devamı gelecek. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futboldan uzak kalmak benim için çok kötüydü. Ancak bir yandan da motivasyon kaynağı oldu. Artık zor günler geride kaldı" açıklamasını yapan Talisca, yönetime de çağrıda bulundu: "Bonservisimi Benfica'dan alın lütfen. Beşiktaş ile Avrupa'da ve ligde kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyorum."