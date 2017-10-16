Talisca'nın gözü rekorda

Geçen sezon Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta 2 gol atan Talisca, bu sezonki Porto ve Leipzig karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.

DEMBA BA'NIN REKORUNA ORTAK OLACAK

Geçen sezon Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta 2 gol atan Talisca, bu sezonki Porto ve Leipzig karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.

Talisca meşin yuvarlağı Monaco karşısında da ağlarla buluşturursa Demba Ba'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak.

Q7 VE ABOUBAKAR 3 GOLDE KALDI

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma ise 3 maçlık gol atma serisini 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki HJK Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu.

Beşiktaş'ta geçen sezon kadroda yer alan Vincent Aboubakar da Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada 3 maçlık seriye başlayan Aboubakar, Olympiakos ile yapılan iki mücadelede meşin yuvarlağı filelere gönderdi.