Talisca kariyer rekorunu egale etti

Sezon başında Sosa'nın ayrılmasıyla Benfica'dan kadroya dahil edilen Brezilyalı Talisca, Beşiktaş'ta futbol hayatının en verimli senesini geçiriyor.

BENFİCA KARİYERİNİ GERİDE BIRAKTI

2014-2015 sezonunu geçirdiği Benfica'da 44 maça çıkan Sambacı 11 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Anderson Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla henüz 26. maçında 11 gol ve 5 asiste ulaşarak kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yakalamış oldu.

Bu arada Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de Talisca'nın gole katkı yaptığı 10 maçın 9’unu kazandı ve hiç yenilmedi.

İşte o maçlar:

10.09.2016 Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor (1 Asist)

18.09.2016 Akhisar 0 - 2 Beşiktaş (1 Gol)

23.10.2016 Beşiktaş 3 - 0 Antalyaspor (2 Gol)

28.10.2016 Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş (1 Gol)

16.01.2017 Osmanlıspor FK 0 - 2 Beşiktaş (1 Gol)

30.01.2017 Beşiktaş 5 - 1 Konyaspor (1 Asist)

19.02.2017 Beşiktaş 3 - 1 Akhisar (1 Gol)

27.02.2017 Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (1 Gol)

02.04.2017 Beşiktaş 3 - 0 G.Birliği (1 Gol)

08.04.2017 Trabzonspor 3 - 4 Beşiktaş (1 Gol)