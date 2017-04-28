Talisca Manchester United'a transfer oluyor

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Talisca'ya Manchester United talip oldu.

TRANSFERİ MENDES BİTİRECEK

İngiltere'nin Daily Star Gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca seneye Manchester United forması giyecek.

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'nın dev takımların dikkatini çeken Anderson Talisca İngiltere'nin yolunu tutacak. İngilizler, Manchester United teknik patronu Mourinho'nun takibene aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 Milyon Sterlin'e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar.

21 MİLYON STERLİN

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester Unitedlı yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin'den fazla olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.

23 yaşındaki Talisca bu sene Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol attı.