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Talisca: Penaltılar piyango gibidir

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Lyon maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

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Talisca: Penaltılar piyango gibidir

Lyon maçında 2 gol atan Anderson Talisca maçın ardından penaltı atışlarında şanssız olduklarını söyledi.

PENALTILAR PİYANGO GİBİDİR

Bu sezon Avrupa'da iyi bir iş çıkardıklarını belirten Talisca; "Büyük bir maç oynadık. Penaltı piyango gibidir, bazen atarsın, bazen kaçırırsın. Penaltılarda bunlar olabiliyor. Çok iyi maçlar çıkardık. Bence bu sene Avrupa'da iyi bir performans gösterdik. Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha herkese duyurduk. Bir dahaki sefer daha ileri gideriz" ifadelerini kullandı.

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