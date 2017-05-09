Talisca PFDK'ya sevkedildi

Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber...

Talisca, Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

2 İLE 5 MAÇ ARASI

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.

Disiplin Kurulu Talisca'yı “Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehdit” başlıklı 41. madden sevk etti. Bu maddenin cezası 2 ile 5 maç arası.

FİKRET ORMAN'DAN SAVUNMA BAŞVURUSU

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Talisca'nın savunmasını, Başkan Fikret Orman'ın yapması için TFF'ye başvuruda bulundu.

