Talisca: Portekiz'e dönebilirim ama Benfica'ya değil

Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca, Portekiz ekibinden ayrılık sürecini anlattı ve kulübe geri dönmek istemediğini söyledi.

BENFİCA'DAN AYRILACAĞIM

Benfica'da forma giymek istemediğini dile getiren Talisca, "Sözleşmem sebebiyle Portekiz'e geri dönebilirim fakat dönsem bile Benfica'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

BU YALAN OLMADI

Kulübün kendisine yaklaşımının yanlış olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Daha çok para kazanmak için ayrılmak istediğimi söylediler ama bu yalan. Böyle bir şey hiç olmadı. Kulüpten ayrılma kararı aldığımda ne kadar kazanacağımı bilmiyordum" şeklinde konuştu.

2 AY MAAŞIMI ALAMADIM

Daha önce yaz aylarında Beşiktaş'a gelmeden önce Benfica'nın 2 aylık maaş ödemesini yapmadığını söyleyen Talisca, Benfica'nın maaştan sorumlu olmadıklarını belirtmesi üzerine, "Başkan beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş ile yaptıkları sözleşmeyi gösterdiler ki, böylece maaş ödemesinden Beşiktaş'ın sorumlu olduğunu kanıtlamak istediler. Beşiktaş sorumlu, doğru ancak Beşiktaş'a imza atmadan önce 2 ay daha Benfica'da olduğumu unuttular" açıklamasında bulundu.