Talisca: Son sözü Fikret Orman söyleyecek

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Son olarak önceki akşam Kasımpaşa'yla Vodafone Arena'da oynadıkları karşılaşmada gollerine devam eden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11'i ligde olmak üzere toplamda 15 sayıya ulaştı.

Bu gollere ek olarak 6 da asisti bulunan yıldız oyuncu, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle takımın bu alanda en başarılı isimleri arasında yer aldı. Bu formuyla, 2014-15 sezonunda Benfica'daki 44 maçta 11 gollük performansını geride bırakarak kariyer rekoru kıran genç futbolcu, yeni sezonda da yoluna Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllık kiralanan ve sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Talisca, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada gelecek dönemde de Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

Talisca, "Benfica'da çok sıkıntılı bir süreç yaşamıştım ancak şimdi Beşiktaş'ta çok mutluyum. Şu anda sadece lig şampiyonluğuna odaklı durumdayım. Ancak sezon bittiğinde kupayı kaldırmamızın sonrasında Başkan Fikret Orman'la geleceğimi konuşacağım. Ben burada kalmak istiyorum ve bu konuda elimden geleni yapmaya hazırım. Ancak son sözü Başkan söyleyecek" ifadelerini kullandı.