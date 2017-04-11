Talisca Sosa'yı unutturdu

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, kısa sürede büyük yol aldı.

SOSA'YI UNUTTURDU

Brezilyalı yıldız, sergilediği performans ve attığı gollerle taraftarların geçen yaz gidişine çok üzüldüğü tecrübeli isim Jose Sosa'yı unutturdu. 23 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalarak zaman ve performans kaybı yaşamıştı.

Ancak Talisca'nın lige dönüşü de başlangıcı gibi muhteşem oldu. Şimdi frikik golleri ve coşkulu oyunuyla taraftarların gönlünü çalan Talisca'nın 25 milyon Euro olduğu açıklanan bonservisi için çözüm aranıyor. Yönetim, 2 yıllık kiralık sözleşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcuyu 1 yıl daha elde tutabilmek için görüşmelerin startını verdi.

Başarılı oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istediğini daha önce açıklamıştı.

GOL ORTALAMASINDA SOSA'YI SOLLADI

Talisca bu sezon Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda sakatlık dönemi olmasına rağmen 26 maç oynarken 1876 dakika sahada kalıp, 11 gole ulaştı ve bu sürede 5 asist yaptı.

Sosa ise 2 sezonda çıktığı 78 maçta 5907 dakikada sahada kalırken bu süre zarfında, 14 gol atmış ve 22 asist yapmıştı. Talisca maç başı 0.43 gol ortalaması ve 170 dakikada 1 gol atmasıyla Sosa'yı adeta ikiye katladı.

Sosa 0.18 gol ortalaması ile 422 dakikada 1 gol attı. Bununla beraber Sosa, 164 dakikada bir skora katkı sağlarken, Talisca'da bu ortalama 117 dakika oldu. Talisca bu sürelerde Sosa'ya yüzde 40'lık fark attı.