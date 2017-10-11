Talisca Süper Lig'de beğendiği oyuncuları açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Talisca, Fotomaç Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Brezilyalı isim Türkiye'de oynanan futbolu değerlendirirken, genç oyunculara da dikkat çekti.

"TRABZONLU YUSUF VE ABDÜLKADİR ÇOK İYİ"

Türkiye Ligi'yle Portekiz'i kıyalayan Talisca; "Türkiye'de özellikle bu sezon hücum futbolu oynanıyor. Takımlar kendi sahalarında olsunlar, olmasınlar çok yüksek hücum gücüyle oynuyorlar. Bazı takımlar çok ofansif oldukları için defans yapmayı beceremiyorlar. Portekiz'le kıyasladığımda Türkiye Ligi defansif olarak kendini geliştirirse çok daha iyi bir lig olur. En iyi ligler arasına girer."

"Ben özellikle gençleri çok dikkatle izliyorum çünkü kendim de gencim. Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir çok iyi. Ülke futbolu için bu gençler çok önemli, o gençlerle beraber, genç, yetenekli ve oynayan önemli oyuncular yetiştirirseniz ama oynamaları çok önemli, o zaman çok daha iyi yerlere gelir Türk futbolu" dedi.

CANER'LE YAŞADIKLARINI DA ANLATTI

Caner'le kavga olayına da değinen Brezilyalı; "Herşey bir amaç için… Sadece bu… Aynı amaç için savaşıyoruz ve bu çok normal. Bundan sonra da böyle şeyler olacaktır. Her takımda olur. Futbolda çok olan şeyler bunlar. Çok normal şeyler. Eğer burada her adım, kulübü, takımı daha iyiye taşımak için atılıyorsa hiçbir sorun yoktur." şeklinde konuştu.