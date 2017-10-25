Talisca ve Tosic ifade verdi

Talisca, hakkında "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tosic de başka bir soruşturma kapsamında ifade verdi.

TALİSCA VE TOSİC SAVCILIKTA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbi maçında yaşananlar üzerine Brezilyalı futbolcu Talisca ile Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, siyah-beyazlı oyuncu avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada yaklaşık yarım saat ifade veren Talisca, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığınca başlatılan soruşturma kapsamında, spor suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, soruşturma nedeniyle tebliğlere rağmen ifade vermeye gelmeyen Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı. Soruşturmada Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel de ifade vermişti