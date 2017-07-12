Talisca'dan Beşiktaş mesajı: Dönüyorum

Beşiktaş'ın kampına henüz katılmayan Talisca, sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak, şu mesajı yazdı:

"SAĞLIK SORUNLARI DÖNÜŞÜMÜ GECİKTİRDİ"

"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum. Döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum. Yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."