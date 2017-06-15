Talisca'dan Manchester United itirafı

Beşiktaşlı Anderson Talisca tatilini ülkesinde geçiriyor. Ailesi, arkadaşlarını ziyaret etmek ve de dinlenmek için gittiği Brezilya'da basının da yoğun ilgisiyle karşılaşan 23 yaşındaki futbolcu, bir televizyon programına katılarak hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

YALAN SÖYLEYEMEM, AŞK VAR

Bahia TV'de kendisine Manchester United iddiaları sorulan yıldız futbolcu, İngiliz devinin kendisine ilgisini doğruladı: "Bu konuda konuşamam ama böyle bir aşk var, yalan da söyleyemem. Bu sadece bana bağlı bir şey değil. Benfica ve işleri yürüten menajerime de bağlı bir şey. Yakında belli olur.''





MOURİNHO UZUN ZAMANDIR İLGİLENİYOR

''Bu bir rüya. Her futbolcunun isteyeceği bir şey. İyi bir sezon geçirdim ve Jose Mourinho benimle uzun zamandır ilgileniyor. Ben de onun yaptığı işleri beğeniyorum. Umarım bir çözüme kavuşur."

Talisca'nın Benfica'ya attığı gol - İZLE

BEŞİKTAŞLILAR İÇİN İDOLÜM

Talisca şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarı farklıdır. Türkiye'deki taraftarlar farklıdır. Avrupa'da herkes onlardan bahsediyor. Maç boyunca bizi destekliyorlar. Beşiktaş taraftarı için bir idolüm. Orada, Brezilya'da olduğumdan daha çok idolüm."