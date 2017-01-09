Talisca'dan Muslera'ya gönderme

Fotomaç gazetesinden Turgay Demir'e konuşan Talisca, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'ya gönderme yaptı...

İşte o röportajın bir kısmı:

Talisca Türkiye'yi iyi tanıyor, gelirken ne ummuştu, neler buldu?

ZOR VE SERT BİR LİG

"Gelirken çok kolay bir lige gittiğimi söyleyenler olmuştu. Asla öyle değil, zor ve sert bir lig burası. Bu da beni mutlu etti bir bakıma. Zor ligler futbolcuyu zinde tutar."

-Sen ve Caner sakatlanınca Beşiktaş istikrarsız bir görüntüye büründü...

"Takım iyi giderken sakatlandık ama bu demek değildir ki biz olmadığımız için takım düşüşe geçti. O an için düşüş yaşanacakmış ki yaşandı. Ancak biz çok iyi bir takıma sahibiz. Her gün çalışarak üstüne koyan, teknik direktörün verdiği taktiği çok iyi şekilde uygulayan, uyumlu bir takımız. Kenetlenmiş durumdayız..''





KALMAK iSTERiM

Kısa ve önemli bir sorum var; Beşiktaş'ta mutlu musun?

"Çok mutluyum. Başkanımız keşke benim bonservisimi alsa ve uzun yıllar burada kalsam. Bunu çok isterim."

MUSLERA ÇOK ŞANSLIYDI

Ligdeki kalecileri değerlendirmesini isteyip ekliyoruz; kime gol atmak daha zor?

"Bütün takımlara karşı oynamadım kalecilerin hepsini tanımıyorum ama oynadıklarım içinde Muslera... Muslera iyi kaleci ve bizim maçta çok şanslıydı o. Çok şanslıydı çünkü 45 dakika oynadım! Fazla oynasaydım farklı şeyler olabilirdi!"







