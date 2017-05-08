Talisca'dan Volkan Demirel'e cevap

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, maç içerisinde ve sonunda Volkan Demirel'le yaşadığı gerilim hakkında açıklama yaptı.

KARAKTERLİ OLMAK GEREKİR

Volkan Demirel ile maç esnasında ve sonrasında yaşadığı gerilimle ilgili düşüncelerini aktaran Brezilyalı süperstar, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlara saygı duymak gerekir, alçakgönüllük gerekir. Karakterli insan ve iyi bir profesyonel olmak bunu gerektirir."





BANA KÜFÜR ETTİ

Volkan'ın kendisine küfür ettiğini de berlirten Talisca "Volkan sahada her şeyi yapabilirim zannediyor. Şoktayım. Kendisi ile ilgili gelip beni suçladı, sonra da küfür etti. Ben kendisine hiçbir şey yapmadım. Bu nedenden dolayı kendisi ile maç sonu konuşmadım." diyerek sözlerini sonlandırdı.