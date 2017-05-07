Talisca'dan Volkan'ı çıldırtan el hareketi

Şampiyonkluk yolundan sezonun en kritik maçında lider Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın 28. dakikasında Volkan Demirel, Talisca ile tartışınca sarı kart gördü.

TALİSCA'NIN EL HAREKETİ VOLKAN'I KIZDIRDI

Mücadelenin 28. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın yerde kaldığı pozisyonda oyun bir süre durdu, bu sırada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel çok sinirlendi ve hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaşlı Talisca oyunun durduğu bölümde Volkan Demirel'e orta parmağını gösterirken Fenerbahçeli futbolcular bu hareket için hakemlere itiraz etti.

Volkan Demirel uzun süre hakem Fırat Aydınus'a bu konuda yoğun itirazlarda bulununca sarı kart gördü.