Talisca'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca’nın cezasını belirledi.

BURSASPOR MAÇINDA YOK

Kurul, Fenerbahçe ile oynanan derbide Volkan Demirel ile girdiği tartışma sonrasında orta parmak gösteren Talisca’ya 1 maç ceza verdi. PDFK, Talisca'ya 2 maç ceza verdi ancak tahrik nedeniyle ceza 1 maça indirildi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Bursaspor ile pazartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

FİKRET ORMAN TAHRİK VAR DEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca savunmasını yapmasının ardından açıklamalar yaptı. Sinirli olduğu gözlenen Orman, kararlarda çifte standart yapıldığını ima etti.

Orman; "Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Talisca’ya zaten biz ceza vereceğiz. Rakip bu zihniyetle gelmiş. Başakşehir’in lehine sonuç aldık falan. Sen ana avrat küfret sonra görüntü yok diye sevk etme. Beşiktaşlı oyuncular ona yol açmamalıydı. Burada ağır tahrikler vardı. Akıcı görüntü var kesin kayıt yok dediler. Ana avrat küfür etsinler o zaman futbolcularıma? Biz ilk günden bu yana rol model olma sporun güzel yanını ortaya koymaya çalışıyoruz. Her yerde toplumun önünde vitrin olalım diyoruz. Siz küfür edeni bir yere götürmüyorsanız bu iyi bir şey değil. Her mevzuyu kamuoyunun önünde konuşmak zorunda mıyız? Üslubunca söylüyoruz. Uysal koyun da değiliz." diye konuştu.

ERTELEME TALEP EDİLECEK

Beşiktaş Kulübü, Talisca'nın daha önce hiçbir disiplin sorunu yaşamamasını, kırmızı kart dahi görmemesini Tahkim Kurulu'na sunarak, erteleme talep edecek.