Talisca'nın tek rakibi Messi

Trabzonspor deplasmanında frikikten attığı nefis golle skoru 3-3’e getiren ve 4-3’lük zaferin yolunu açan Anderson Talisca parlamaya devam ediyor.

Sezon başında Jose Sosa’nın gitmesiyle 10 numara için transfer edilen Talisca, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş forması altında 26 resmi maçta 16 gole doğrudan katkı yaparak alkışları topladı.

TEK RAKİBİ MESSİ

23 yaşındaki futbolcu, 11 gol, 5 asistle takımının da en üretken ikinci oyuncusu oldu. Anderson Talisca, Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi’yi de yakaladı. Talisca ve Messi bu sezon Avrupa liglerinde ceza sahası dışından 6’şar gol atarak zirveye oturan iki futbolcu oldu.

Siyah-beyazlılarda kiralık oynayan yıldız ismin bu başarıları 2 aylık sakatlık sorununa kadar elde etmesi de dikkat çekti. Talisca, 5 Kasım 2016’daki Gençlerbirliği maçında ayak tarak kemiğini kırmış ve 23 Ocak 2017’ye kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Öte yandan, Talisca’nın Trabzonspor maçındaki frikik golü Brezilya ve Portekiz basınlarında da geniş şekilde paylaşıldı.