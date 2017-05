Talisca'yı Fikret Orman savunacak

Süper Lig’de geçen hafta oynanan derbiye, Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in yaşadığı tartışma damgasını vurmuştu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bir hava topu mücadelesi sırasında rakip ceza alanda bulunan Talisca, topu kontrol edip takım arkadaşlarına gönderen Demirel’in müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Topsuz alanda yapılan bu hareket sonrasında sinirlenen genç yıldız, Sarı-Lacivertliler’in file bekçisine orta parmağını göstermişti. Hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarının bu hareketi görmeyip pas geçmesinin ardından devreye, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği girdi.

Kurum, hakeme ek olarak gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan bu hareketle ilgili olarak Talisca’yı Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu’na sevk etti.

RAPORLAR HAZIRLANIYOR

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcunun bu hareketi sonrasında Talisca’ya ağır küfürler ettiği kameralara yansıyan Volkan Demirel’i ise sevke gerek görmedi.

Konuyla ilgili olarak olayın resmiyet kazanması sonrasında Beşiktaş Yönetim Kurulu, bu kararı dünkü toplantıda değerlendirdi. Beşiktaş Yönetimi, Kara Kartal’ın yıldızının gerçekleştireceği savunmayı, Başkan Fikret Orman’ın yapmasını kararlaştırdı. Orman’ın, yardımcılarından daha önce yaşanan benzer olaylarla ilgili olarak ayrıntılı rapor istediği ve bunların üzerinden Talisca’nın savunmasını bizzat yapacağı öğrenildi.

TARAFTARDAN VOLKAN TEPKİSİ

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca’nın derbide yaptığı hareket sebebiyle PFDK’ya sevk edilip olayların içerisinde yer alan bir diğer isim Volkan Demirel’in sevkine gerek görülmemesine Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirten Siyah-Beyazlılar, Talisca’ya ettiği ağır küfürler kameralara an be an yansıyan Volkan’ın da cezalandırılmasını istedi.