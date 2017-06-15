Tamer Tuna: Ayrılık nedenini sadece ben ve yönetim bilecek

Adı Osmanlıspor ile anılan Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna, siyah-beyazlı takımdan neden ayrıldığını açıklamaktan kaçındı.

İşte Tuna'nın sözleri:

BEŞİKTAŞ KALİTEYİ ARTIRMALI

''Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4’te, ilk 8’de oynaması için çok daha iyi bir kadro kalitesine sahip olması lazım. Bu bir süreç sonrası alınmış karar ama Beşiktaş’ı bırakmak çok zor. Beşiktaş’ta her şeyi layıkıyla yaşadım"

ARAMIZDA KALACAK

"Bir çok neden var. Projemiz içimizden bir teknik adamın çıkmasıydı. Şenol hocamızdan sonra benim devam etmem şeklindeydi. Ben kendi kariyerim adına bir süreç yaşıyorum. Bu ayrılık kararının bazı nedenleri var tabi, ama bu ben ve onlar arasında kalacak"

BENİM İDEALİM BEŞİKTAŞ

"Beşiktaş Teknik Direktörlüğünü taşıyabileceğimi çok iyi biliyorum. İngiltere’de bir planım vardı, ikinci planımda Beşiktaş. Hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedim, benim idealim her zaman Beşiktaş"

ÇOK İYİ BİR BAŞKAN

"Fikret Orman çok iyi bir başkan. Ne zaman nerede durması gerektiğini, nerede müdahele etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Beşiktaş’ta birliktelik sonucu başarı geldi, inşallah bu başarılar devam eder."