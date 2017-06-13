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Tamer Tuna Osmanlıspor'un başına geçiyor

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Osmanlıspor teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşma noktasına geldi.

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Tamer Tuna Osmanlıspor'un başına geçiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla birlikte yardımcısı olarak görev üstlenen Tamer Tuna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılma hazırlığında.

TUNA'YLA YOLLAR AYRILDI

Geçen sezon devam ederken siyah beyazlı takımdan ayrılarak teknik direktör olarak bir takımda görev alma istediğini başkan Fikret Orman'a ileten Tamer Tuna, bu düşüncesini şampiyonluğun kazanılmasının ardından yineledi.

Bunun üzerine harekete geçen yönetim Tuna'yla yollarını ayırdı.

Osmanlıspor ile görüşmelerde bulunan Tamer Tuna'nın başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

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