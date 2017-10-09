Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Milliler, 2015'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Beşiktaş'ın stadında oynanan maçta taraftar Ampute Milli Takımı'nı yalnız bırakmayıp, tıklım tıklım doldurdu.

RAHMİ ÖZCAN: TRİBÜNLER DOLACAK DEMİŞTİM

Çeyrek finaldeki Rusya maçı sonrası finali Beşiktaş'ın Stadı'nda oynamak istediklerini söyleyen Rahmi Özcan maç sonu açıklama yaptı: Dün söylemiştim, Vodafone Park 41 bin kişi olacak diye. Tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum.

Taraftar Ampute Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı VİDEO