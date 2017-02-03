Taraftar Gökhan Gönül için hazırlanıyor

Siyah beyazlı taraftarlar, Kadıköy'deki maçta dolarlarla, ıslıklarla protesto edilen Gökhan Gönül için hazırlıklara başladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca hazırlayacakları pankartlarla da takımlarına destek olacaklar.

GÜL YAĞACAK

Hafta sonu oynanacak kupa mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu'da Dolar yağmuruna tutulan milli yıldızları Gökhan Gönül'e kırmızı güller atarak destek verecek.

Gökhan Gönül dev mücadeleye de büyük ihtimalle kolunda kaptanlık bandı olarak çıkacak.

DOLAR ATILMIŞTI

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, iki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan son maçta sarı lacivertli taraftarlarca protesto edilmişti. Maçta Gökhan Gönül topu her ayağına aldığında tribünlerden ıslık sesleri yükselmiş, tecrübeli oyuncu taç atışı yapmak için kenara geldiğinde üzerine dolarlar atılmıştı.



