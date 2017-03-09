Taraftar protestosu istifa getirdi Dursun Özbek engelledi

Antalyaspor deplasmanı, Galatasaray'ı deyim yerindeyse birbirine kattı. Sarı-kırmızılılarda, bu karşılaşmanın ardından Nasuhi Sezgin, futboldaki görevlerinden el çekerken, ikinci istifa da baş gösterdi.

PROTESTO VE SALDIRILAR

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, sarı-kırmızılı kafilenin Antalya'da karşılaştığı protestolar ve takım otobüsün saldırıya uğramasından sonra gelen eleştiriler üzerine görevi bırakma kararı aldı ancak bu düşüncesinden vazgeçirildi.

Narman'ın, polisin gözaltına almak istediği taraftarları koruması yönetim içerisinde eleştirilere neden olurken, genç idarecinin kendisine gösterilen tepkiden rahatsız olduğu bildirildi.

DURSUN ÖZBEK ENGELLEDİ

Taraftardan sorumlu isim olmasının yanı sıra seyahat organizasyonlarını da düzenleyen sarı-kırmızılı idarecinin, Başkan Dursun Özbek'le de görüşerek, "Bu işi yapamadığım düşünülüyorsa görevimi bırakmaya hazırım" dediği öğrenildi.

Özbek'in ise, Nasuhi Sezgin'in Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etmesine kadar götüren olaydan sonra yeni bir kriz istemediği ve şimdilik Narman'ın istifasını engellediği vurgulandı.

Diğer taraftan Galatasaraylı taraftarların Gençlerbirliği maçında protesto için büyük bir organizasyon içinde olduğu ve bu durumun endişe ile takip edildiği belirtildi.