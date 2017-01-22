Taraftar tavsiyesiyle alınan Rooney ManU tarihine geçti

İnigiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın forvet oyuncusu Wayne Rooney dün akşam Stoke City deplasmanında attığı golle hem takımına 3 puan kazandırdı hem de 250 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını aldı.

SON YENİLGİLERİ FENERBAHÇE'DEN

Kasım ayında UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinden bu yana tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Mata'nın 19. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan Rooney'nin uzatma dakikalarında gelen golüyle puan çıkardı. Mata'nın yerine 67. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki Rooney, 2004 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United kariyerindeki 250. golünü atarak kulüp tarihinin en skorer ismi oldu.

2004'TE EVERTON'DAN BİR ÇOCUĞUN İSTEĞİ İLE ALINDI

İngiltere'nin Everton takımının alt yapısından yetişerek 2002 yılında Everton A kadrosunda oynamaya başlayan Wayne Rooney, 37 milyon euro bonservis bedeli ile Manchester United kadrosuna katıldı. Üstelik bu transfer Manchester tribünlerinde elinde 'Please buy Rooney' (Lütfen Rooney'i satın al) afişi taşıyan küçük bir taraftarın dikkat çekmesi üzerine gerçekleşmiş daha sonrasında Sir Alex Ferguson ve Wayne Rooney çocuğu Old Trafford 'ta misafir etmiş ve forma hediye etmişlerdi.

18 YAŞINDA FENER'E KARŞI 3 GOL

2004-05 sezonunda Manchester United'ın Fenerbahçe'ye karşı 6-2'lik bir skorla kazandığı maçta Rooney henüz 18 yaşındayken 3 gol kaydetmişti. İngliiz futbolcu bu maçın kariyerindeki en unutulmaz maç olduğunu ve özgüvenine büyüf fayda sağladığını dile getimişti.

REKOR BOBBY CHARLTON'DAYDI

Rekor daha önce, Manchester ekibinde 1956-1973 yıllarında 249 kez rakip fileleri havalandıran "Sir" unvanlı Bobby Charlton'a aitti. Premier Lig tarihinde deplasman maçlarında bugüne kadar 88 gol atan Rooney, bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu.