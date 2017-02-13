Taraftarlar Hamit'i haftanın futbolcusu seçti

4,5 sezonluk Galatasaray macerasının ardından Bundesliga'ya geri dönen Hamit Altıntop, Bundesliga'nın resmi Twitter hesabından yapılan ankette, taraftarlar tarafından 20. haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

OYLARIN YÜZDE 38'İNİ ALDI

8.123 kişinin oy verdiği ankette oyların %38'unu alan tecrübeli oyuncu, oylamadaki diğer isimler Chicharito (%33), Leon Goretzka (%16) ve Nicolai Müller (%13) isimlerini geride bırakarak taraftarlar tarafından onore edildi.

Hamit Altıntop'un sahaya ilk 11'de çıktığı ve 90 dakika süre aldığı karşılaşmada Darmstadt, evinde Alman devi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etmişti.