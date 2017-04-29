Taraftarlardan Ömer Toprak'a Dortmund tepkisi

Bundesliga'da Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen'in Schalke karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiden sonra taraftar maç çıkışında oyuncuların kapısına akın etti.

Düşme hattına çok yakında olan Bayer Leverkusen'de yaklaşık 150 taraftar maçın bitmesinin ardından oyuncuların çıkış yapacağı noktada toplandı. Uzun süre yoğun güvenlik önlemleri altında burada bekleyen taraftarlar daha sonra oyuncularla ikili sert diyaloglara girdi.



Bir taraftar, gelecek sezon Borussia Dortmund'da oynayacak Ömer Toprak'a sert sözler kullandı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

İlk olarak takım kaptanı Ömer'in yanına öfkeli bir Leverkusen taraftarı geldi. Bir taraftarın ''Artık bir şeyler yapılmalı. Birçok insan bu kulüple yaşıyor'' şeklindeki sözleri üzerine Ömer Toprak ''Hayal kırıklığınızı ve öfkenizi anlıyoruz. Alt lige düşmeyeceğız. Elimizden geleni yapacağız'' cevabını verdi.





Leverkusen'in tecrübeli isimlerinden Stefan Kiesling ile bir taraftar arasında da yaşanan dikkatlerden kaçmadı. Ağlayan bir taraftarın ''Haftalardır yaşananlar umrunuzda değil'' sözleri üzerine Kiesling ''Berbat bir durumda olduğumuzu biliyoruz ama son 3 maçı birlikte geçmeliyiz. Herkes sorumluluk alacak ve Ingolstadt'tan puanlar almalıyız'' dedi.

ÖMER TOPRAK'A BORUSSIA DORTMUND TEPKİSİ

Yaşanan gergin anların ardından gelecek sezon Borussia Dortmund'da forma giyecek olan Ömer Toprak'a sert sözler kullandı ve ''Koltuk değneklerini at. Zaten senin sarı-siyah forman var'' ifadelerini kullandı.



Ömer Toprak, maçın ilk yarısında sakatlanmış ve oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Maç sonu koltuk değnekleriyle yürüyen Ömer'in son durumu yapılacak kontroller sonrası belli olacak.



Alınan kötü sonuçların ardından Bayer Leverkusen'de teknik direktör Tayfun Korkut'un da geleceği tartışılıyor.