Tarık Çamdal: Galatasaray'da formanın hakkını vereceğim

Tarık, 2014 yılında yüksek bir bonservis bedeliyle büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatarak, sarı-kırmızılı takımda istediği performansı gösteremediğini dile getirdi. Galatasaray'da başarılı olmayı çok istediğini ancak işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Tarık, şunları kaydetti:

"O FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"

"Galatasaray'a çok büyük umutlarla geldim. Benim hayalimdi. Galatasaray'a transfer olduğumda sürekli oynayan bir oyuncuydum. Sonra oynamamaya başladım. Uzun süre oynamayınca zor oluyor. Hiç pes etmedim aslında, hep çalıştım. Bir türlü olmadı, Eskişehirspor'daki performansımı gösteremedim. Bunun da farkındaydım zaten. Bunun için de üzgündüm. Bu yüzden en doğrusu bir daha kendimi ispatlamaktı ve bunun için Eskişehirspor'a gelmeye karar verdim. Performansım şu an iyi. Daha da iyi olacağım. Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek."