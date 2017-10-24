Tarık Ongun'un tuttuğu takım

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun'un Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenildi.

KOYU BİR FENERBAHÇE TARAFTARI

Tarık Ongun'un öğrencilik yıllarından kalan hatıra kitabında koyu bir Fenerbahçeli olduğu belirtiliyor.

Derbide Feghouli ile Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan ikili mücadele sonucunda Fenerbahçeli futbolcu yere düşerken topa eliyle müdahale etmişti. Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayrağını kaldırmaması üzerine devam kararı vermişti.

Tarık Ongun, ayrıca ilk yarıda Serdar Aziz'le Janssen arasında yaşanan ve sarı-lacivertli takımın sayılmayan golü olarak kayıtlara geçen pozisyonun da içindeydi.

Öte yandan Tarık Ongun'a Galatasaray'ın verilmeyen golünden sonra su şişeleri atılmış, yardımcı hakem kısa süreli sakatlık yaşamıştı.

ARKADAŞI HATIRA KİTABINDA YAZDI

Tarık Ongun'un hatıra kitabında yer alan bir arkadaşının ifadeleri şöyle;

"Tarık, hayattan zevk alan bir insandır. Tarık dendi mi ilk akla onun futbolu gelir. Futbolun en zor yeri olan kaleci mevkiinde oynayan Tarık, çok başarılı maçlar çıkardığı gibi takımını yaktığı da olmuştur. En büyük iki özelliği hiç durmayan çenesi ile gol damarının kabarması sonucu kaleyi bırakıp ileri çıkmasıdır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Tarık'ın Toni Schumacher'e olan büyük hayranlığı bütün okulca bilinir. Eskiden kaliteli espriler yapabilen Tarık, son iki yılda seri üretime geçmiş ve buna bağlı olarak espri kalitesi de düşmüştür. Buna rağmen arada öldürmeyip sadece sakat bırakan espriler çıkmaktadır."