Tatil fotoğrafı paylaşan Terry'nin evi soyuldu

John Terry, West Ham maçı öncesi verilen izinde ailece kayak yapmaya gitti. Hırsızlar, dağdan paylaşılan fotoğraflarla Terry ailesinin şehir dışında olduğunu anlayıp evi soydu. Terry ailesinin Surrey'deki 5 milyon Pound'luk evinden on binlerce Pound'luk eşya çalındı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ünlülerin sosyal medya sevdasının faturası bazen ağır oluyor. Bunun son örneğini John Terry ve ailesi yaşandı. Chelsea'nin 36 yaşındaki yıldızı, West Ham maçından önce verilen izni değerlendirerek ailesiyle birlikte kayağa gitti. Terry'nin dağdan paylaştığı fotoğrafları gören hırsızlar ailenin şehir dışında olduğunu anladı.
John Terry'nin Surrey'deki 5 milyon Pound'luk evine giren hırsızlar, yükte hafif, pahada air eşyaları çaldı. The Sun gazetesi evden on binlerce Pound'luk eşyanın çalındığını yazdı.