Tayfun Korkut: Ülkece önce çile çekeceğiz

Tayfun Korkut, Leverkusen'den A Milli Takım'a kadar çeşitli konularda görüşlerini açıkladı.

Tayfun Korkut'un açıklamalarından satırbaşları şöyle;

TEKLİFİ HEMEN KABUL ETTİM

Leverkusen'den gelen teklifi anlatan Tayfun; "Kulüp kaybedilen Borussia Dortmund maçının ardından Pazar günü beni aradı. Düşünmek için hiç zaman yoktu. İlk aklıma gelen büyük bir kulüp ve iyi bir kadro. Her ne kadar takımı tanımak için zamanım olmasa da teklifi kabul ettim. İlk önce takımın yediği gol sayısını en aza indirmek için çalışma yaptık. Takıma güven vermek ve defansı sağlama almayı düşündük. Kontratak yememek, birbirimize daha yakın ve kompakt oynamak ile oyun kontrolünün bizde olmasını hedefledik, bu yönde çok çalıştık ve kısa sürede buna ulaştık." dedi.

ÇAĞLAR'IN ALDIĞI RİSK ÖRNEKTİR

Enes Ünal ve Çağlar'ın durumlarını değerlendiren Korkut; Almanya'da yetişen ve Bundesliga şansı yakalayan Türk oyuncular, bana göre Süper Lig'de oynayan oyunculara göre daha şanslı. Çünkü Alman Ligi, Avrupa'da ilk büyük 4 lig arasında. Ne kadar fazla lejyonerimiz olursa bizim için o kadar avantaj. 19 yaşındaki Enes Ünal gibi oyuncuların sayılarının artması gerekiyor. Genç yaşta transfer yapmaları ve o riski almaları gerekiyor. Son olarak 20 yaşındaki Çağlar Söyüncü bu riski aldı ve başardı. Henüz ilk yılı olmasına karşın Freiburg'da çok değerli işler yapıyor. Büyük ligler sana çok şey katabilir." şeklinde konuştu.

ZORLUKLAR BİZİM HOŞUMUZA GİDİYOR!

A Milli Takım formasını 42 kez giyen Tayfun Korkut, ay-yıldızlılara yardımcı teknik adam olarak da hizmet etmişti. Korkut, 2018 Dünya Kupası şansımızı şöyle yorumluyor: "Fatih Terim'in çalıştırdığı takımların bir özelliği vardır, ne kadar zor gözükse de son dakikaya kadar mücadele ederler. Ülke olarak önce çile çekeceğiz, ardından büyük turnuvaya gideceğiz. Benim futbolculuğum döneminde de bunlar vardı. Zorluklar sanki bizim hoşumuza gidiyor. Bunlardan kaçan bir ülke değiliz ve önce gruplarda sıkıntı çekip sonra finallerde kazanmayı bilen bir ülkeyiz."