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Tayfun Korkut'u ilk maçında Ömer Toprak yaktı

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Ömer Toprak'ın penaltı atışından yararlanamadığı maçta W.Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

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Tayfun Korkut'u ilk maçında Ömer Toprak yaktı

Ligde 24. haftanın açılış maçında, Bayer Leverkusen Bay Arena'da Werder Bremen'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Werder Bremen, 79. dakikada Claudio Pizarro ile ağları havalandırınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

ÖMER PENALTIYI ATAMADI

Bayer Leverkusen'de milli oyuncu Ömer Toprak, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusu Wendell ise 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bundesliga'da Bayer Leverkusen 31, Werder Bremen ise 26 puana ulaştı.

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