Tayfun Korkut'un hedefi Cenk Tosun

Transfer çalışmalarına erkenden yönelen Beşiktaş'ta, yoğun durumdaki Almanya trafiği daha da karışacak.

Yönetim, Dortmund'dan kiralamak istediği Emre Mor ve Wolfsburg'dan geri getirmeyi hedeflediği eski golcüsü Gomez için Fenerbahçe ile yarışırken, kadrosundaki gözde bir isme yine Bundesliga'dan sürpriz talip çıktı.

Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut, gelecek sezon çok iddialı bir ekip kurma arayışları kapsamında yükselen yıldız Cenk Tosun'u kadrosunda görmek istiyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

İki lig maçından 1 puan çıkarıp yeni takımının kötü gidişini henüz durduramayan Korkut, A milli formayla da ağları sarsmayı sürdüren Beşiktaş'ın Almanya doğumlu 25 yaşındaki gol makinesini, yönetimine sunduğu listenin ilk sırasına yazdı.

Leverkusen, Süper Lig'in krallık yarışını önde götüren ve kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Cenk için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk'i, üstelik yanına yıldız forvet takviyesi yapmaya çalışırken bırakmayı aklından bile geçirmiyor. Ancak teklifin cazibesi işleri değiştirebilir.