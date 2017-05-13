Leverkusen kümede kalmayı garantiledi

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen'le Köln karşı karşıya geldi.

LEVERKUSEN KÜMEDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Köln 14. dakikada Jojic ve 48. dakikada Klunter'in golleriyle öne geçerken, Leverkusen'in gollerini 60. dakikada Kiesling ile 71. dakikada Pohjanpalo kaydetti.

Bu skorun ardından, Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Leverkusen puanını 38 yaptı ve kümede kalmayı garantiledi. Köln ise puanını 46 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi bileti yolunda yara aldı.

Leverkusen, sezonun son haftasında deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacakken, Köln ise evinde Mainz'ı konuk edecek.