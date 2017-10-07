Tayfur Havutçu: Çok basit gollerle yenildik

Havutçu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Elimize bir fırsat gelmişti. Dünya Kupası'na katılmak için 2 maçımız kalmıştı. Biri İzlanda, biri Finlandiya. 2 maçı da mutlak kazanmamız gerekiyordu. Bu gece ilk ayağıydı. İzlanda takımını çok iyi tanıyorduk. Oyun planlarını çok iyi biliyorduk. Duran topları çok iyi ve etkili kullanıyorlar. Kazanılan topları çabuk hücuma çıkarak değerlendiren bir takım. Bunların hepsini biliyorduk. Maçla ilgili herşey konuşuldu. Hafta boyunca bütün toplantılarda çalıştık ama maalesef sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimizdeki şansı değerlendiremedik. Bundan sonra kalan Finlandiya maçını en iyi şekilde atlatıp, bu serüveni de böylece bitirmek istiyoruz."

"HOCAMIZIN TERCİHLERİNE SAYGI DUYULMALI"

Basın mensuplarının yönelttiği soruları da yanıtlayan Tayfur Havutçu şöyle konuştu:

"Ukrayna maçından sonra burada 7 değişiklik ile sahaya çıktık. Bugün de aynı kadro. Bir tek Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için onun görevini Emre Belözoğlu üstlendi. Yani sonuçta son oynadığımız Hırvatistan maçından sonra bir değişikliğimiz oldu. Çok bir değişiklik olmadı. Bu oyuncu tercihleri her dönem Türkiye'de tartışılmıştır. Bizim oynadığımız dönemlerde de tartışılıyordu. 'O niye var, bu niye oynuyor' diye. Bu hep devam ediyor. Herkes Milli Takım'da olmak istiyor ama maalesef bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Hocamızla bütün maçları izliyoruz. O yüzden saygı duyulmasını istiyoruz."

"ARDA TURAN'IN PROTESTO EDİLMESİ YANLIŞ"

Arda Turan'ın oyundan çıkarken bazı taraftarların protestosu ile karşılaştığını ve onun da güldüğünü soran bir basın mensubuna da Havutçu şu yanıtı verdi:

"Hepimiz bugün üzgünüz. Arda, takım kaptanı. Bundan önce de çok büyük katkıları olmuştur. Islıklanması güzel bir tablo değil bana göre. Daha önce Hırvatistan maçında oynadı. Bir sakatlığı vardı. Uzun süredir de maç oynama fırsatı bulamadı. Ama yine de elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben şahsen doğru bulmuyorum."

NURİ'NİN SAKATLIĞI

Havutçu, Nuri'nin sakatlığından dolayı oyundan çıktığını belirterek, "Arka adelesinde bir çekme hissetti. Ozan'ı merkeze koyup, onların ikinci toplarını kazanmayı hedefledik. 5-10 dakika biraz kımıldar gibi olduk ama üçüncü golü yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybettik" dedi.