Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalarda Hollanda'ya sert sözlerle yüklenirken, Galatasaraylı Sneijder'i övdü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hollanda Milli Takımı'nın kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsız etti?" sorusuyla ilgili olarak Türkiye lehine açıklamalarda bulunmuştu.

OLUMSUZ BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM

Sneijder, siyasetten uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'de yaşıyorum ama bu konu ile alakalı hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Durumun biraz abartıldığını düşünüyorum. Hiç kimse bana bu konu ile alakalı gelip bir şey sormadı bile." demişti.

Tayyip Erdoğan: Sneijder Hollandalılar gibi düşünmüyor İZLE

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM

Gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda hakkında söylediklerini hatırlatarak "Sen de Hollandalısın, seni hiç mi rahatsız etmiyor?" sorusu üzerine Sneijder, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ülkede yaşıyorum ve futbolcuyum. Bu konular bana çok uzak. Ben konsantremi futbola ve aileme veriyorum. Türkiye'de çok mutluyum ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım." demişti.

SNEİJDER HOLLANDALILAR GİBİ DÜŞÜNMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'i örnek gösterip, "Bakın Galatasaraylı Sneijder, Hollandalılar gibi düşünmüyor. 'Burada eşimle beraber çok iyi durumdayım' diyor." ifadesini kullandı.