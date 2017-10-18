Tebas: Barcelona olmadan yayın gelirleri yüzde 20 azalır

Başkent Madrid'de organize edilen "World Football Summit" adlı etkinlikte konuşan Tebas, "Bağımsız bir Katalonya olasılığında Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Barcelonasız La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır. Barcelona ve Real Madrid La Liga'nın önde gelen iki büyük kulübü. Bunlardan herhangi birinin İspanyol liginden ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır." ifadelerini kullandı.

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi ve Barcelona Kulübünün buna destek vermesi halinde Katalan ekibinin hemen La Liga'dan çıkarılacağının altını çizen Tebas, "İspanyol yasaları çok açık. Katalan kulüpleri nerede oynayacaklarına karar veremezler." dedi.

YAYIN GELİRLERİ AZALIR

Katalonya krizinin La Liga'nın ticari işlerinde aksaklıklara neden olduğunu da kaydeden LFP Başkanı, "Ben, İspanyol futbolunun canlı yayın haklarıyla ilgili uluslararası televizyon şirketlerini kandıramam. O yüzden gerek AB içinde gerekse Hindistan veya diğer yerlerde La Liga'nın canlı yayın haklarının satışlarıyla ilgili bazı ihaleleri erteleme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında uluslararası alanda yapılan La Liga'nın üç yıllık canlı yayın hakkı ihalelerinde toplamda 2 milyar 650 milyon Euroluk gelir elde edilmişti. Bu arada, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "El Espanol" gazetesine verdiği demeçte, "Ne Katalonyasız bir İspanya'yı ne de Barcelonasız bir La Liga'yı düşünebiliyorum." değerlendirmesini yaptı.