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Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız şampiyon oldu

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız şampiyon oldu
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İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, Türkiye ile Büyük Britanya karşılaştı.

İLK PERİYOTTAN ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDIK

Ay-yıldızlılar, ilk periyotta özellikle kaptan Özgür Gürbulak'ın attığı sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Oyunun hakimi olan Türkiye, ilk çeyreği 18-10 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Büyük Britanya farkı indirmeye çalışsa da bu çeyreğin son dakikalarında etkisini artıran milliler, soyunma odasına 36-24 üstün girdi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Özgür Gürbulak'ın asistleriyle yıldızlaştığı üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Türkiye, mücadeleden de 76-69 galip ayrılarak organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı. 

ÖZGÜR GÜRBULAK MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Maçın tamamında sahada kalan Özgür Gürbulak, 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, 12 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı. Ay-yıldızlılarda Cem Gezginci 14, Selim Sayak 13, Ferit Gümüş ile İsmail Ar sekizer, Deniz Acar 6 ve Fikri Gündoğdu 2 sayı kaydetti.

DAHA ÖNCE 3 FİNAL OYNADIK

Turnuvada ilk şampiyonluğunu elde eden milliler, daha önce finale çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerine yenilerek ikinci olmuştu. Ay-yıldızlılar, 2013 ve 2015'te Büyük Britanya ve 2009'da İtalya karşısında finalde kaybetmişti.

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