Teknik direktör oyuncusuna kafa attı - İZLE

Getafe ile Huesca arasında yapılan La Liga 2 play-off yarı final rövanş maçı, sahalarda ender görülebilecek bir olaya sahne oldu.

SU ŞİŞESİNİ TEKMELEDİ

Getafe'nin 3-0 kazanarak finale çıktığı maçın 60. dakikasında Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela, David Lopez'i oyundan aldı ve yerine Alvaro Vadillo'yu sahaya sürdü.

Huesca'nın 1-0 geride götürdüğü sırada yapılan bu değişikliğe oldukça sinirlenen Lopez, teknik direktörüne tepki gösterirken, su şisesini tekmeledi.

Kendi oyuncusuna kafa attı - İZLE

OYUNCUSUNA KAFA ATTI

Oyuncusunun bu hareketine öfkelenen Juan Antonio Anquela, Lopez'e kafa attı ve yeniden saha kenarına doğru yol aldı. Yedek kulübesinde sinirlerine hakim olamayan David Lopez'i ise takım arkadaşları güçlükle sakinleştirebildi.