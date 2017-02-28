Telles'e milli takım için yeşil ışık

Galatasaray'ın sezon başında Porto'ya sattığı Alex Telles değerine değer kattı. Mavi-beyazlı ekipte kadronun değişmez ismi olan 24 yaşındaki sol bek için sonunda milli takımın kapıları da açıldı.

MİLLİ TAKIM İÇİN ADAY

Brezilya Teknik Direktörü Tite, futbolcunun durumuyla ilgili itiraflarda bulundu ve kendisini son dönemde özel olarak tribünden takip ettiklerini açıkladı. İtalyan pasaportu da bulunduğu için, bu ülkenin milli takımında oynama fırsatı bulunan ve İtalya Milli Takımı kurmaylarının da takibinde olan yıldız için Tite, "Alex Telles'i izliyoruz" ifadesini kullandı.

'REKABET ETMESİ GEREKECEK'

Corinthians'ta yaşadığı şampiyonluğunu ardından Sambacıların başına getirilen deneyimli teknik adam şunları söyledi: "Telles çok yetenekli bir futbolcu. Son zamanlarda kendisini geliştirdi ve olgunlaştı. Brezilya Milli Takımı'nda önümüzdeki dönemde forma giyebilecek isimler arasında. Ancak sol bek mevkisinde Marcelo, Filipe Luis, Wendell, Fabio Santos, Douglas Santos, Emerson Palmieri gibi adaylarımız var. Bu isimlerle rekabet etmesi gerekecek".

Portekiz liginde bu sezon 21 maçta forma giyen Telles, Şampiyonlar Ligi'nde 9, kupada 4 olmak üzere toplam 34 maçta oynadı, 1 gol-8 asiste imza attı.

Galatasaray'dan 6.5 milyon euro bonservisle giden oyuncunun bonservis değeri, Şubat ayında yapılan son güncelleme ile 9 milyon euroya tırmandı.Gremio Kulübü'nde 2013 Şubat'ında değeri 250 bin euro olan futbolcu, dört yıl içinde büyük değer kazandı.