Tenerife Şampiyonlar Ligi finalinde Banvit'in rakibi

Maça hızlı başlayan İtalyan takımı ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci periyotta özellikle Tim Abromaitis'in attığı 13 sayı ve iyi savunma ile rakibine üstünlük kuran Iberostar Tenerife devreyi 40-34 önde kapattı.

Üçüncü periyotta hızlı hücumla sayı üreten ev sahibi takım, son çeyreğe 14 sayı farkla önde girdi. 56-42. Skor avantajını maçın sonuna kadar koruyan Iberostar Tenerife, karşılaşmayı 67-58 kazandı.

Finale yükselen İspanyol takımında forma giyen Tim Abromaitis 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Turnuvada 30 Nisan Pazar günü TSİ 18.15'te Umana Reyer Venezia ile Monaco arasında 3'üncülük maçı yapılacak. Final karşılaşması ise TSİ 21.15'te Banvit ile Iberostar Tenerife takımları arasında oynanacak.