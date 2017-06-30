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Tenisçi sıcak havaya dayanamadı maçı yarıda bıraktı

Marcos Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklıkta yaşadığı sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi dolayısıyla mücadeleyi tamamlayamadı.

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Tenisçi sıcak havaya dayanamadı maçı yarıda bıraktı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla, Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in çim kortlarında düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tekler yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita karşılaştı.

SIVI KAYBI YAŞANDI

1-1 devam maçın üçüncü setinde Sugita 4-1 öndeyken, Baghdatis, aşırı sıcak sonucu sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandı. Rakibinin müsabakayı yarıda bırakması sonucu Japon sporcu finale yükseldi.

EVE GİTMEK İSTEDİ

Rakibinin topunu karşıladıktan sonra kendisini yere bırakan Baghdatis'e ilk müdahale maçın hakemi, turnuvanın süpervizörü tarafından buzlu havlularla yapıldı. Şemsiyelerle korumaya alınan Baghdatis'e sıvı takviyesinde bulunuldu.

Turnuvadaki doktorlar tarafından müdahale edilen Baghdatis, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek konakladığı otele geçti.

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