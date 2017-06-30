Tenisçi sıcak havaya dayanamadı maçı yarıda bıraktı

Türk futbol tarihine adını altın harflerle kazımış birçok isim, yurt dışındaki önemli kulüpler transfer oldu.

Sneijder kendi mekanında garsonluk yapıyor

Şenol Güneş, Tamer Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından herhangi bir yardımcıyla çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.

G.Saray'ın yeni transferi Belhanda, Dinamo Kiev'de oynarken, Filistin'e yaptığı zulmu protesto etmek için İsrail'e gitmemişti.

Sneijder ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yönetim, Schalke 04 forması giyen Konoplyanka'yı transfer etmeyi planlıyor.

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De Jong Slovakya kampına alınmadı

Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir diğer Hollandalı futbolcu De Jong'un da Slovakya kampına katılmayacağı öğrenildi.