Teniste Milli Takım kadrosu açıklandı

Türkiye Tenis Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8-11 Şubat tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup maçlarında, kaptan Alaaddin Karagöz'ün yaptığı değerlendirme sonucu ay-yıldızlı takım Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşacak.

Kafilede tecrübe kazanması adına Berfu Cengiz de yer alacak. Milli takım, Tallinn'deki müsabakalar öncesi 1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

KATILACAK TAKIMLAR

Türkiye'nin arka arkaya 5. kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şöyle: Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan.

Kura çekiminin daha sonra gerçekleştirileceği organizasyonda, iki takım 2. dünya grubu play-off'larına yükselecek, iki takım ise bir alt kümeye gerileyecek.

DAVIS CUP KADROSU

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup serüvenini 2015'ten bu yana sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.

Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde ay-yıldızlı formayı giyecek oyuncular ise kaptan Haluk Akkoyun tarafından duyuruldu.

Buna göre Kıbrıs Rum Kesimi karşısındaki Davis Cup 1. tur eşleşmesinde Türkiye'yi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek.