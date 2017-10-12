Tennis Stars Series İstanbul'un biletleri satışta

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ve Sharapova ile milli sporcu Çağla Büyükakçay arasındaki maça da sahne olacak etkinliğin biletlerine tenisseverler, "Mobilet.com" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Karşılaşmanın yanı sıra renkli aktivitelere de sahne olacak organizasyonun bilet fiyatları, 20 ve 30 lira olarak belirlendi. Türk tenisinin yükselen yıldızlarının da çiftler müsabakasında yeteneklerini sergileyeceği organizasyonu, 3-9 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üzeri ve engelli tenisseverler ücretsiz izleyebilecek.