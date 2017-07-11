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Teodosic Los Angeles Clippers'ta

CSKA Moskova ile yolları ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'a imza attı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Sırp oyuncu Milos Teodosic'i kadrosuna kattı.

2 YILLIK KONTRAT

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Teodosic'in 12,3 milyon dolar karşılığında 2 yıllık kontrat imzaladığını öne sürdü.

Teodosic, kariyerinde ülkesinin FMP, Borac Cacak, Yunanistan'ın Olympiakos ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarında forma giydi. Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları, 2014 Dünya Şampiyonası ve 2009 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Teodosic, CSKA Moskova ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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