Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması giyen ve eski takımı Club Junior'a transfer olan Teofilo Gutierrez için Kolombiya ekibinde görkemli bir imza töreni düzenlendi.

Teofilo Gutierrez'in imza töreninde izdiham yaşandı - İZLE



TRİBÜNLER DOLDU, İZDİHAM YAŞANDI

Roberto Melendez Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, büyük bir izdihama neden oldu. Tribünlerden düşen 3 taraftar yaralandı. Hem stat içi, hem stat çevresinde çıkan olaylarda 20 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi.

Teofilo'nun imza töreni sonrası taraftarlara koşarken bir süre donuyla gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı.





Daha önce de iki farklı dönemde bu takımın formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, ilk döneminin ardından 2010'da Trabzonspor'a gitmek için kulüpten ayrılmıştı.

