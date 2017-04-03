Ter Stegen: Arda seneye Barcelona'da olacak

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, İspanyol basınına verdiği özel röportajda Arda Turan ile Şampiyonlar Ligi için tutuştukları iddia için konuştu ve milli oyuncumuzun geleceği ile ilgili de önemli bir ifade kullandı.

"ARDA SENEYE BURADA OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları durumunda Arda'nın sakallarını keseceğini kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, ben saçlarımı kazıyacağım ve Arda Turan da sakallarını kesecek. Kim kimi tıraş eder bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben yapmak isterim. Gelecek sezonun ilk gününde bunu yaparım, yeni sezona yeni bir başlangıç olur" dedi.